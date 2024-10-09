Sakarya'da Suç Örgütlerine Operasyon

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Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı suç örgütüne yapılan operasyonda örgüt liderleri dahil toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde suçu önlemek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) müdürlüğünce şehirde faaliyet gösteren iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda örgüt elebaşılığını S.D.'nin yaptığı 5 şahıs ve yine örgüt elebaşılığını İ.A.'nın yaptığı 6 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısları ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 111 adet fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirildi. Hususa ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor. - SAKARYA