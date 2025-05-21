Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında bulunan tek tırnaklı hayvan kemikleri hayrete düşürdü.
Son dönemlerde şehrin farklı noktalarındaki yemek mekanlarında tek tırnaklı hayvan eti bulunmasıyla gündeme gelen Sakarya'da dere kenarında tek tırnaklı hayvana ait parçalanmış halde kemikler bulundu. Adapazarı ilçesi Şeyhköy Mahallesi mevkiindeki derede vatandaşlar tarafından bulunan kemik parçaları hayrete düşürürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Tek Tırnaklı Hayvan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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