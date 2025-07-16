Sakarya\'da TOKİ Konutlarında Göçük: Yabancı Uyruklu İşçi Kurtarıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde inşaatı süren TOKİ konutlarında kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Vücudunun bir kısmı toprak altında kalan yabancı uyruklu işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bulunan TOKİ'ye ait şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması esnasında göçük meydana geldi. O sırada bölgede çalışan yabancı uyruklu B.C. isimli işçi, belden aşağısı toprak altında kalacak şekilde göçüğün içinde kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde işçi, göçük altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA