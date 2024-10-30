Sakarya'da Trafik Kazası: Otobüs ve Tır Çarpıştı - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Kazası: Otobüs ve Tır Çarpıştı

Sakarya\'da Trafik Kazası: Otobüs ve Tır Çarpıştı

Anadolu Otoyolu'nda tırın makaslaması sonucu yolcu otobüsüyle çarpıştı; yaralanma yok, trafik kesildi.

30.10.2024 12:46
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Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde kontrolden çıkarak makaslayan tıra yolcu otobüsü çaptı. Herhangi bir yaralanın olmadığı ve İstanbul istikametinin bir süre trafiğe tamamen kapandığı kazada oluşan uzun araç kuyruğu havadan da görüntülendi.

Kaza, Anadolu Otoyolu Arifiye ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan ve yağışında etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 ANF 741 dorse plakalı tır, makasladı. Makaslayan tıra ise yolcu otobüsü çarptı. Herhangi bir yaralananın olmadığı kaza yerine jandarma ve karayolu ekipler yönlendirildi. Uzun bir süre trafiğe kapanan İstanbul istikameti, ekiplerce yapılan çalışma neticesinde tırın yoldan emniyet şeridine kaldırılması ile birlikte açıldı. Çift şeritten trafik sağlanırken, oluşan uzun araç kuyrukları da dron ile havadan görüntülendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Trafik Kazası: Otobüs ve Tır Çarpıştı - Son Dakika

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