Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 18 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 18 Tutuklama

Geniş Video İzle

Sakarya'da jandarma, 161 şüpheliyi gözaltına aldı, 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.11.2024 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da 1 ayda kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 161 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ekim ayında yapılan operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda ise 636 bin 723 adet makaron 12 bin 512 paket kaçak sigara, bin 223 kilogram kaçak tütün, 21,586 gram sentetik uyuşturucu, 2,646 gram kubar esrar, 1,600 gram amfetamin, 1,110 gram metamfetamin, 917 gram skunk, 60 adet sentetik hap, 16 gram kenevir tohumu, 10 mililitre amfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, 1 kök skunk, 45 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet hassas terazi, 298 litre kaçak alkol, 98 adet eski eser, 103 adet elektronik sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit 98 bin 250 lira ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Kaçakçılık, Güvenlik, Jandarma, Politika, Sakarya, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 18 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 20:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 18 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.