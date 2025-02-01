Sakarya'da Yangın Paniği

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İki katlı ev alev topuna döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün gece saatlerinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evin alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın, dün gece saatlerinde Erenler ilçesi Çaykışla Mahallesi'nde S.Ç.'e ait iki katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği bölgede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sakarya Arama Kurtma ve Yangın Timi de çalışmalara destek oldu. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.