Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya\'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 50 gram metanfetamin, 50 mililitre sıvı amfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram amfetemin, 1 adet hassas terazi ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

30.05.2024 12:57
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sorumluluk bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde 4 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 50 gram metanfetamin, 50 mililitre sıvı amfetamin, 30 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram amfetemin, 1 adet hassas terazi, 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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