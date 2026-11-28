Sakarya'da jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadınları zorla çalıştırıp fuhşa zorladıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında, Karasu ilçesinde 12'si polis, 1'i jandarma sorumluluk bölgesinde yer alan toplam 13 eğlence işletmesinde; Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve ikamet izni bulunmayan yabancı uyruklu kadınların maddi kazanç sağlamak amacıyla konsomatris veya oryantal olarak zorla çalıştırıldığı, müşterilerle cinsel ilişkiye girmeleri konusunda baskıya maruz bırakıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 şüpheliye yönelik 2 iş yeri, 1 pansiyon ve 6 konutta adli arama, 11 iş yerinde ise önleme araması yaptı. Aramalarda; ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, balistik yelek, 5 Özbekistan somu banknot, 4 cep telefonu ve 5 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 4 şüpheli gözaltına alındı; firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Diğer yandan işletmelerde tespit edilen 19 yabancı uyruklu kadından 6'sının vize süresini ihlal ettiği belirlendi ve bu kişiler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.