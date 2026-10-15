Sakarya Karasu\'da sular sabaha karşı yeniden yükseldi, vatandaşlar endişeyle izledi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sele dönüştü. Darıçayırı Mahallesi'nde gece saatlerinde çekilen suların sabaha karşı yeniden yükselmesiyle sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katları sular altında kaldı.

Sakarya genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden yağışlar sebebiyle bölgede su baskınları yaşandı. Gece saatlerinde kısmen çekilen taşkın suları, sabaha karşı yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte yeniden yükseldi. Çamurlu sel sularının cadde ve sokakları tamamen kapladığı mahallede, müstakil evlerin, iş yerlerinin ve cami çevresindeki yapıların zemin katları sular altında kaldı. Sokakların adeta nehre döndüğü bölgede vatandaşlar, araçlarını güvenli alanlara çekerek su seviyesinin yükselmesini endişeyle takip etti.

Bölgedeki son durumu cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "Darıçayırı Mahallesi'nde gece suyun durmasının ardından sabaha doğru su seviyesi tekrar arttı. Ciddi manada bir sel var ve su seviyesi gittikçe artmaya başladı" ifadelerini kullandı.