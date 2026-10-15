Sakarya Karasu'da sular sabaha karşı yeniden yükseldi, vatandaşlar endişeyle izledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Karasu'da sular sabaha karşı yeniden yükseldi, vatandaşlar endişeyle izledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu\'da sular sabaha karşı yeniden yükseldi, vatandaşlar endişeyle izledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Darıçayırı Mahallesi'nde gece çekilen sular sabaha karşı yeniden yükselerek sokakları göle çevirdi, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katları su altında kaldı, vatandaşlar su seviyesini endişeyle izledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sele dönüştü. Darıçayırı Mahallesi'nde gece saatlerinde çekilen suların sabaha karşı yeniden yükselmesiyle sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katları sular altında kaldı.

Sakarya genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca devam eden yağışlar sebebiyle bölgede su baskınları yaşandı. Gece saatlerinde kısmen çekilen taşkın suları, sabaha karşı yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte yeniden yükseldi. Çamurlu sel sularının cadde ve sokakları tamamen kapladığı mahallede, müstakil evlerin, iş yerlerinin ve cami çevresindeki yapıların zemin katları sular altında kaldı. Sokakların adeta nehre döndüğü bölgede vatandaşlar, araçlarını güvenli alanlara çekerek su seviyesinin yükselmesini endişeyle takip etti.

Bölgedeki son durumu cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "Darıçayırı Mahallesi'nde gece suyun durmasının ardından sabaha doğru su seviyesi tekrar arttı. Ciddi manada bir sel var ve su seviyesi gittikçe artmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDoğal AfetDarıçayırı3. SayfaSakaryaKarasuGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
14:21
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
14:06
İstanbul Sarıyer’de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
İstanbul Sarıyer'de sel suyunun ev çatısında aşağı akış anları kameraya yakalandı
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:32:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Sakarya Karasu'da sular sabaha karşı yeniden yükseldi, vatandaşlar endişeyle izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei