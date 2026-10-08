Sakarya Serdivan\'da kaçakçılık operasyonunda bin 140 kilogram tütün ele geçirildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 140 kilogram kaçak tütün ile binlerce makaron ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Serdivan ilçesinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 330 bin adet boş makaron, 55 bin adet doldurulmuş makaron, bin 140 kilogram kaçak tütün, 3 adet elektronik sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Operasyonun ardından yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.