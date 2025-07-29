Bitlis'te korku dolu anlar yaşandı. Ormanlık alanda gezintiye çıkan aile, ayı ve 2 yavrusuyla karşılaştı. Soğukkanlılığını korumaya çalışan aile, hemen o anları kayda almaya başladı.
Görüntüleri çeken şahıs ailesine, "Sakin olun saldırmaz. Korkmayın" diyerek soğukkanlı kalmaya çalıştı. Yavrularıyla birlikte yürüyen ayı, korkunca bir anda saldırıya geçti. O anlarda ailenin çığlıklar attığı duyuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › 'Sakin olun saldırmaz' dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı - Son Dakika
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