Salihli'de 11 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi

Salihli'de 11 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salihli'de 11 suç kaydı bulunan ve 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı. Zafer Mahallesi'ndeki ikamette saklandığı belirlenen hükümlü, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. (42) isimli şahsın Zafer Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.S., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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