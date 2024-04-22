Salihli'de düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Salihli'de düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Salihli\'de düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir inek kurutma kanalına düştü. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu ineği kurtararak sahibine teslim etti.

22.04.2024 12:22  Güncelleme: 12:24
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kurutma kanalına düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun süren çabaları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi mevkiinde bir inek kurutma kanalına düştü. Sahibinin çabaları sonuçsuz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri uzun uğraşlar sonucu ineği düştüğü kurutma kanalından kurtararak sahibine teslim etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Salihli'de düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sedat TOKGÖZ : Resme uzaktan bakınca kazıcının başında inek kafası asılmış zannederler. çok ilginç, dakikalarca bakınca öyle sanmışım. :) 0 0 Yanıtla

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