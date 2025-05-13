Salihli\'de Hayvan Nakil Araçlarına Denetim Başladı

Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, canlı hayvan nakil araçlarının denetimlerine başladı. Yapılan açıklamada, canlı hayvan taşımacılığıyla ilgili denetimlerin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirileceği belirtildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı'na az bir süre kala, hayvan taşımacılığına dair yapılan denetimlerin büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Denetimlerin temel amacı, canlı hayvanların sağlıklı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak, taşıma sırasında herhangi bir sağlık problemi yaşanmasının önüne geçmek olduğu vurgulandı. Denetimler, hayvanların sağlığı, taşıma şartları ve temizlik standartları gibi kritik faktörleri kapsayacak şekilde yapılacak. Bayram dönemi öncesi, taşıma araçlarının kontrolleri, hem taşıma sırasında hem de sonrasında olabilecek olumsuzlukların engellenmesi adına büyük önem taşıyor.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm hayvan üreticileri ve taşıyıcıları, taşıma araçlarını denetimlere hazırlamaları konusunda uyardı. Taşıma sırasında hayvanların rahatlığına ve güvenliğine özen gösterilmesi gerektiğini hatırlatan müdürlük, kurbanlık hayvanların sağlıklı bir şekilde taşınabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi. "Hayvan sağlığı ve güvenli taşıma, bayram boyunca olumsuzluk yaşanmaması adına büyük önem taşıyor" açıklamasında bulunuldu. - MANİSA