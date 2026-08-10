Salihli\'de Otobüs-Kamyon Kazası: 1 Ölü, 7 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesi D300 kara yolunda yolcu otobüsünün iş makinesi taşıyan kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan Ferit E. (46) yönetimindeki Metro Turizm'e ait 38 EP 412 yolcu otobüsü, aynı yöne giden Mehmet Işık (46) yönetimindeki iş makinesi yüklü 54 VD 057 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yoldan çıkarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada hurdaya dönen kamyon sürücüsü Mehmet Işık olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüs sürücüsü ile kamyonda yolcu konumunda bulunan Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov ve otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.