Sel suları evinin içinden geçti: Ölümden döndü - Son Dakika
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Sel suları evinin içinden geçti: Ölümden döndü

Sel suları evinin içinden geçti: Ölümden döndü
15.06.2026 18:23  Güncelleme: 18:30
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Manisa'nın Salihli ilçesinde hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Özyurt Mahallesi'nde sel sularına kapılan Hanife Mazı, komşularının yardımıyla kurtarıldı. Belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hafta sonu etkili olan şiddetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, Özyurt Mahallesi'nde sel sularının ortasında kalan kadın ölümden döndü.

Cumartesi günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Yağışın en fazla etkilediği noktalardan biri olan Özyurt Mahallesi'nde sel suları bir evin içinden geçti. O sırada evde bulunan Hanife Mazı, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sel sularının arka bahçeden bir anda eve dolduğunu belirten Mazı, kısa sürede yükselen su nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi. Kapıyı açmaya çalıştığı sırada su seviyesinin boynuna kadar ulaştığını ifade eden Mazı, "Evimizin arka bahçesinden gelen sel suları bir anda içeriye girmeye başladı. Sular o kadar kısa sürede yükseldi ki dış kapıyı açmaya fırsatım olmadı. Kapıyı açmaya çalışırken su boynuma kadar geldi. Kendimi tekrar arka bahçeye attım, oradan da terasa çıktım. Daha sonra komşularımın yardımıyla bulunduğum yerden kurtarıldım" dedi.

Sel baskını nedeniyle evde bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirten Mazı, yaşadığı mağduriyetin büyük olduğunu söyledi.

Öte yandan Salihli Belediyesi ekipleri, selden zarar gören evde temizlik ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Selim Akbıyıkoğlu, ekiplerin bölgede gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek, mağdur aileye her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sel suları evinin içinden geçti: Ölümden döndü - Son Dakika

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