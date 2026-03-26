Salihli\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolu üzerindeki Alaşehir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kula istikametinden Salihli yönüne seyir halinde olan M.K. idaresindeki 35 NBH 04 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen F.G. yönetimindeki 35 AZE 205 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi ve Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA