Salihli Kaymakamlığı\'ndan Metruk Binalar İçin Başlatılan Çalışmalar

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Manisa'nın Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılmasına yönelik toplantı düzenlendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların kaldırılmasına yönelik metruk binalarla ilgili Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akman, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'ın yanı ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan "İlçemizde bulunan metruk binalar ile ilgili görüş alışverişlerinde bulunmak üzere istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların tespit edilip gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi. Başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzeni ve esenliğini korumak, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; öncelikli olarak tespiti yapılan metruk binaların yıkılması, metruk binaların yıkılmasının zaman alması ihtimaline karşın bu binalara girişi engelleyecek fiziki tedbirlerin biran önce alınması gerektiğini ele aldık" dedi. - MANİSA