Şam kırsalı Ceramana'da araçta meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şam kırsalı Ceramana'da araçta meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana bölgesinde bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlama bölgede paniğe yol açarken güvenlik güçleri çevrede önlem aldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana bölgesinde bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana bölgesinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, bölgede yoğun paniğe neden olurken güvenlik güçleri olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralılar hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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