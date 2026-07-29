Saman balyaları alevlere teslim oldu: Yaklaşık 2 bin balya kül oldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde saman balyalarının toplandığı öbekte çıkan yangında yaklaşık 2 bin balya kül oldu.

Yangın, gece yarısı Saray ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saman balyalarının toplandığı öbekte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gece karanlığını aydınlatan alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iş makinelerinin de desteğiyle yangına müdahale etti. Balyaların birbirine bağlı ve yoğun şekilde öbek halinde bulunması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek ve balyaların iç kısımlarında devam eden yanmayı tamamen söndürmek için uzun süre çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 bin saman balyasının kül olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.