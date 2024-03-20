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Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası açıldı

SAMSUN - Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası düzenlenen törenle açıldı.

Samsun'da geçen yıl Aralık ayında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası temeli atılmıştı. O bina tamamlana kadar hizmet verecek olan Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Geçici Hizmet Binası, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde düzenlen törenle açıldı. Açılan merkez, çevredeki illere de hizmet verecek. Bütün otopsiler, kan örnekleri, DNA ve doku parçası analizleri, uyuşturucu analizleri, kimyasal tahlillerin hepsi burada yapılacak.

Düzenlenen törende ilk olarak konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Cumhuriyet Başsavcılığımız 1 yıl içerisinde yaklaşık 60 bin soruşturma yürütülmektedir. Adliyemizin ana hizmet binasında faaliyet gösteren Adli Tıp Şube Müdürlüğümüzce 2023 yılında 646 ölü muayene ve otopsi hizmeti gerçekleştirilmiştir. Yine 2023 yılı içerisinde 5 bin 491 adet adli rapor tanzim edilmiştir. Grup başkanlığımız açılınca bütün otopsiler, kan örnekleri, DNA ve doku parçası analizleri, uyuşturucu analizleri, kimyasal tahlillerin hepsi burada yapılacak. Adli Tıp Grup Başkanlığının açılması uzun bir süreçti. Yıllardan beri arzu edilen, çaba sarf edilen bir süreçti. Milletvekillerimizin büyük katkıları oldu. Bizzat şahidim defalarca bakanımızın yanına gittiler. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 5 yıldır koordineli ve iş birliği ile güzel hizmetler gerçekleştirdik. Yeni hizmet binamız bittiğinde inşallah oraya taşınıp hizmete oradan devam edeceğiz. Adliyemiz Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ve en donanımlı adliyemizdir. Birçok konuda örnek adliyedir. Yakın zamanda inşallah Türkiye'de güneş sistemi santralini uygulayan ilk adliye olarak inşallah örnek bir adliye olacağız. Üretilen elektrik adliyedeki ihtiyacın yüzde 40'ını kendimiz karşılayacağız. 76 daireden oluşan Adliye Lojmanımız 1 yıl içerisinde tamamlanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edilecek. İstinaf mahkemelerinin hizmet vereceği yerleşkemizin proje ihalesi tamamlandı" dedi.

"28 bin otopsi yaptık"

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, "Bugüne kadar yaklaşık 550 adli tıp asistanına adli tıp uzmanlık eğitimi verdik. 2023 yılında Adli Tıp Kurumu olarak yaklaşık 28 bin otopsi, 25 bin ölü muayenesi, 435 bin adli muayene ve 150 bin DNA incelemesi olarak toplam 785 bin 613 adliye dosya incelemesi yapılarak mütalaa ve adli rapor düzenledik. 2002 yılında sadece 25 ilde adli tıp hizmeti verilirken bugün 81 ilimizin tamamında bu hizmeti sunmaktayız. Açılışına yaptığımız Samsun Grup Başkanvekilliği ile birlikte 15 başkanlık olarak hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"Taşınınca burayı aile, eğitim ve yaşam merkezine dönüştüreceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Adliye Sarayı yaptırdığımızda o zaman Türkiye'nin en büyüğüydü. Şehir büyüdü, yetmedi. Şimdi Türkiye'ye örnek olacak yeni bir proje ile Atakum'da 70 dönüm arazi üzerinde yapılacak yer ile birlikte bütün istinaf oraya taşınacak. Mevcut adliye öteki tarafa taşınacak. İdare mahkemesi de yeni kampüse taşınacak. Türkiye'nin en şık adliye lojmanlarını da adliye camiamıza kavuşturmuş olacağız. Adli tıp, yıllardır beri konuşurduk. Şu an ciddi anlamda başka bir şehre gönderme olmuyor. Yılda 1-2 tane oluyor. Bununla birlikte 3 tane daha yeni adli tıp şube müdürlüğü oluştu. Burası bir anda bölge merkezine dönüşüverdi. Büyükşehir Belediyesi olarak sayın bakanımın seçim kampanyasında ifade ettiği sözü yerine getirmiş olduk. Burada hizmete başlıyoruz ve açılışını yapıyoruz. Diğer tarafa taşınınca burayı belediyenin aile, eğitim ve yaşam merkezi yapacağız. Bu 5 yıl içerisinde hiçbir şeyi rastgele yapmadık. Her şey bir stratejini parçası olarak inşa edildi" şeklinde konuştu.

"Asıl adli tıp binamız yükseliyor"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş ise "Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı bugün nihayete ermiş durumda. Belediye Başkanımız sağ olsun bize burayı buldu ve bunu sıfırdan yaptı. Neden bunu yapıp, başka bir yer daha yapıyoruz? Arada zaman kaybı olması diye bunu yaptık. Asıl adli tıp binamız yükseliyor. Hatta temelleri bitti ve birinci katı döktüler diye biliyorum. Orası bu yılsonuna yetişmiş olacak. Burada bütün birimler satın almalarını, cihazları teşekkül etmiş vaziyettedir. Diğer taraf bitince buradan malzemelerimizi alıp diğer tarafa taşınmış olacağız. Bizim Samsun'un 2 tane daha konusu var. Bir tanesi bölge istinaf, Atakum'da. Onun alan projeleri çizildi. Bir diğer konumuz lojmanlar meselesiydi. Orası da 1 yıl içerisinde biter diye düşünüyorum. Bizim yargı camiası olarak bir eksiğimiz kalmıyor. Sağlık alanında bu şehrin altyapısı iyi. Şehir Hastanesi muhtemelen haziran ayı içerisinde Sağlık İl Müdürlüğüne teslim edilecek diye bekliyoruz. Oranın çalışması yüzde 97'yi geçmiş vaziyette. Orası bittikten sonra Tekkeköy devam ediyor ve Atakum'da bir hastane yapacağız. Bunları bitmesiyle beraber sağlık alanında çok bir ihtiyacımız kalmamış oluyor. Organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleri Terme'de yaptık. Vezirköprü'de planları yapıldı. Havza'daki genişletildi. Tekkeköy'deki yeni serbest bölgenin ise planları askıya çıkıyor. Tahsisleri bitti" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardında dua edilerek adli tıp binasının yapıldı.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, belediye başkan adayları, bürokratlar, protokol üyeleri, adliye personelleri ve davetliler katıldı.