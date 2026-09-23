Samsun Atakum'da araç ve ikamet aramasında 130 bin 624 sentetik ecza hap bulundu - Son Dakika
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Samsun Atakum'da araç ve ikamet aramasında 130 bin 624 sentetik ecza hap bulundu

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Samsun Atakum\'da araç ve ikamet aramasında 130 bin 624 sentetik ecza hap bulundu
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Samsun'un Atakum ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir araç ve ikamette arama yapıldı. Aramalarda 130 bin 624 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir aracın ve ikametin aranmasında 130 bin 624 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerin B.T. (47) isimli şahsın kullandığı araçta ve ikametinde yaptığı aramalarda 130 bin 624 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şüpheli B.T. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Atakum'da araç ve ikamet aramasında 130 bin 624 sentetik ecza hap bulundu - Son Dakika
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