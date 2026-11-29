Samsun'un Atakum ilçesinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir barda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.G.'nin (46) silahlı saldırısı sonucu B.C.K. (32) vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırı esnasında Y.K. de yaralandı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen B.C.K., tedavi altına alınmak üzere Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı Y.K. ise Samsun Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

E.G.'nin yakalanmasına çalışıldığı öğrenilirken, Y.K.'nin ise nasıl vurulduğu araştırılıyor.