Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı - Son Dakika
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Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı

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Samsun\'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
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Samsun'un Atakum ilçesinde yüzde 40 zihinsel engelli 20 yaşındaki akrabasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 60 yaşındaki A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, genç kadının sinir krizi geçirmesi üzerine ortaya çıktı.

Atakum'da zihinsel engelli bir genç kadın, akrabası olan 60 yaşındaki bir kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

<a class='keyword-sd' href='/samsun/' title='Samsun'>Samsun</a>'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı

SİNİR KRİZİ GEÇİRİNCE ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre yüzde 40 zihinsel engelli olan 20 yaşındaki genç kadın, yaşadığı olayın ardından sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine durum ortaya çıktı. Genç kadın, akrabası A.A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'yı gözaltına aldı.

Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli A.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGüncelAtakumSamsunSuçSon Dakika

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