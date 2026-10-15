Samsun Atakum\'da taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çalan şüpheli tutuklandı

Samsun Atakum'da taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çalan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan taş kırma tesisinde çalışan şüpheli, iş yerinden 30 kilo bakır kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde çalıştığı taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde bulunan taş kırma tesisinde meydana geldi. Tesiste çalışan N.Ç. (41), iş yerinden 30 kilo bakır kablo çaldı. Hırsızlık olayının ardından Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan N.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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