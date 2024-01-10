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Samsun Atakum Sahilinde Köpek Saldırısı - Son Dakika
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Samsun Atakum Sahilinde Köpek Saldırısı

Samsun'un Atakum ilçe sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş, yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Vatandaşın zıplayarak ve kaçarak kurtulduğu anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye onlarca vatandaş yorum yaptı.

Samsun Atakum Sahilinde Köpek Saldırısı
10.01.2024 - 16:10,
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Samsun'un Atakum ilçe sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaşa köpeklerin saldırma anı görüntülendi.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinde sahilde yürüyüş yapan bir vatandaş, köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin saldırdığı vatandaş zıplayarak ve kaçarak kurtuldu. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafında kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye onlarca vatandaşlar yorum yaptı. Kimi vatandaşlar Atakum sahilinde köpeklerin çok olduğunu belirtirken kimisi ise çocuklarının korktuğunu söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Atakum Sahilinde Köpek Saldırısı - Son Dakika


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