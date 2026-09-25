Samsun Bafra\'da baraka yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Aslan'a ait barakadan yoğun dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, barakada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.