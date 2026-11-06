Samsun Bafra'da ev yangınında anne ve 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da ev yangınında anne ve 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

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Samsun Bafra\'da ev yangınında anne ve 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki evin odasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Odada bulunan anne ve 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkilenerek ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi.

Yangın, Kemalpaşa Mahallesi Işık 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan G.'ye ait 3 katlı binanın birinci katındaki evin odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı odada bulunan K.G. isimli anne ile 4 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi. Anne ve çocuğu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle odada çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiKemalpaşa3. SayfaSamsunGüncelÇocukBafraSon Dakika

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