Samsun Bafra'da kadını takip eden şahıs, Alaçam'da polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da kadını takip eden şahıs, Alaçam'da polis tarafından yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince Alaçam'da yakalandı. Şüpheli, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince Alaçam ilçesinde yakalandı.

Olay, yaklaşık 3 gün önce Bafra'da meydana geldi. İddiaya göre, bir kadını takip eden şahıs, durumu fark eden bir vatandaş tarafından darbedildi. Çevredeki esnafların araya girmesi üzerine şahıs olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kullandığı aracın plakasını tespit ederek kimliğini belirledi. Yapılan araştırmada şüphelinin Alaçam'da olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Alaçam, Samsun, Polis, Bafra, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Bafra'da kadını takip eden şahıs, Alaçam'da polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Bafra'da kadını takip eden şahıs, Alaçam'da polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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