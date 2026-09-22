Samsun Bafra'da narkotik ekipleri uyuşturucudan 2 yıl cezalı hükümlüyü yakaladı

Samsun Bafra'da narkotik ekipleri uyuşturucudan 2 yıl cezalı hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl hapis cezası bulunan Ü.U (32), Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Ü.U., emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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