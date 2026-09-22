Samsun Bafra\'da saman deposundaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesine ait saman deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Saat 17.00 sıralarında Karaköy Hara mevkisinde bulunan bir organik tarım işletmesinde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bafra Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekliyor.

Yangının boyutu dron ile havadan görüntülenirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Alevlerin göğe yükseldiği depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.