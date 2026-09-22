Samsun Bafra'da saman deposundaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor - Son Dakika
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Samsun Bafra'da saman deposundaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Samsun Bafra\'da saman deposundaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir organik tarım işletmesine ait saman deposunda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile iş makineleri ve su tankerlerinin müdahalesi sürerken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarım işletmesine ait saman deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Saat 17.00 sıralarında Karaköy Hara mevkisinde bulunan bir organik tarım işletmesinde saman balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Bafra Belediyesi'ne ait iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekliyor.

Yangının boyutu dron ile havadan görüntülenirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Alevlerin göğe yükseldiği depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaİtfaiyeGüncelSamsunTarımBafraOlaySon Dakika

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