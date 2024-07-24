Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik Akdağ Kayak Merkezinde Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik Akdağ Kayak Merkezinde Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik Akdağ Kayak Merkezinde Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, muhtemel acil durumlara anında ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için Ladik Akdağ Kayak Merkezinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

24.07.2024 15:08  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi, muhtemel acil durumlara anında ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için tatbikat çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Ladik Akdağ Kayak Merkezinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilmesi muhtemel acil durum ve afet anlarında hızlı ve etkin müdahalelerde bulunmak için önlemlerini alarak tatbikatlarını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yangın tatbikatının ardından Samsun itfaiyesi, bu sefer de Ladik Akdağ Kayak Merkezinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri ve ilgili kuruluşlar; Ladik Akdağ Kayak Merkezindeki teleferikte mahsur kalan bir vatandaşın kurtarılması için başarılı bir tatbikat icra etti.

Teleferikte mahsur kalan kişi kurtarıldı

Tatbikatta Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yanı sıra; Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri de yer aldı. Tatbikat senaryosu gereği bir vatandaş teleferikte mahsur kaldı ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Samsun itfaiyesi hızla harekete geçerek tatbikatın tüm aşamalarını başarıyla icra etti. İtfaiye ekipleri, eğitimli personeli ve modern ekipmanları sayesinde hızlı bir şekilde teleferikte mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı.

Teleferiklerde meydana gelebilecek arızalanma, bozulma veya kaza gibi durumlara karşı hazırlıklı olmak Samsun itfaiyesinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu tür tatbikatlarla ekiplerin sürekli olarak kendini geliştirmesi ve şehirdeki güvenlik standartlarını yükseltmesi, halkın güvenlik duygusuna da katkı sağladığı ifade ediliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Akdağ, Ladik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik Akdağ Kayak Merkezinde Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Bingöl’de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
14:48 Terör halayı çekenlere dinletilen “Ölürüm Türkiyem“ şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti Terör halayı çekenlere dinletilen "Ölürüm Türkiyem" şarkısı DEM Partili vekili rahatsız etti
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz
13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
15:16 Fenerbahçe’nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul’a geldi İşte ilk görüntüler Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
15:02 Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı Amerikalı adam, kızının patates kızartmasını çalmaya çalışan martının kafasını kopardı
14:52 Güneş’i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu Güneş'i sahnesine davet ederek düet yapan Göksel detone oldu
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
14:06 Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere’nin en zengin ünlüleri arasına girdi Bir haftada 1 milyon sterlin kazanan Dua Lipa, İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasına girdi
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 16:15:09. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik Akdağ Kayak Merkezinde Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement