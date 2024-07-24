Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik Akdağ Kayak Merkezinde Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirdi

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, muhtemel acil durumlara anında ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için tatbikat çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Ladik Akdağ Kayak Merkezinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, yaşanabilmesi muhtemel acil durum ve afet anlarında hızlı ve etkin müdahalelerde bulunmak için önlemlerini alarak tatbikatlarını gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen yangın tatbikatının ardından Samsun itfaiyesi, bu sefer de Ladik Akdağ Kayak Merkezinde kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri ve ilgili kuruluşlar; Ladik Akdağ Kayak Merkezindeki teleferikte mahsur kalan bir vatandaşın kurtarılması için başarılı bir tatbikat icra etti.

Teleferikte mahsur kalan kişi kurtarıldı

Tatbikatta Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yanı sıra; Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AME) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri de yer aldı. Tatbikat senaryosu gereği bir vatandaş teleferikte mahsur kaldı ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Samsun itfaiyesi hızla harekete geçerek tatbikatın tüm aşamalarını başarıyla icra etti. İtfaiye ekipleri, eğitimli personeli ve modern ekipmanları sayesinde hızlı bir şekilde teleferikte mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı.

Teleferiklerde meydana gelebilecek arızalanma, bozulma veya kaza gibi durumlara karşı hazırlıklı olmak Samsun itfaiyesinin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu tür tatbikatlarla ekiplerin sürekli olarak kendini geliştirmesi ve şehirdeki güvenlik standartlarını yükseltmesi, halkın güvenlik duygusuna da katkı sağladığı ifade ediliyor. - SAMSUN