Samsun Çevre Yolu'ndaki Çalışmalar Trafiği Kilitledi - Son Dakika
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Samsun Çevre Yolu'ndaki Çalışmalar Trafiği Kilitledi

Samsun Çevre Yolu\'ndaki Çalışmalar Trafiği Kilitledi
04.07.2026 10:57
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Şehir Hastanesi projesi nedeniyle kapatılan şeritler, Samsun'da uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Samsun Çevre Yolu'nda yapımına başlanan Şehir Hastanesi Farklı Seviyeli Kavşak Projesi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle yolun belirli şeritlerinin trafiğe kapatılması, kentte ulaşımı olumsuz etkiledi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, çevre yolunda kilometrelerce uzayan araç kuyruklarıyla karşılaştı.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Samsun Çevre Yolu'nun bazı şeritleri geçici olarak trafiğe kapatıldı. Şerit daralması nedeniyle özellikle şehir çıkışı yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar uzun süre ilerlemekte güçlük çekti. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen çok sayıda sürücünün yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu daha da arttı. Çevre yolunda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşurken, sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Yetkililer, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, alternatif güzergahları tercih etmelerini ve çalışma süresince dikkatli olmalarını istedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, 3. Sayfa, Ulaşım, Samsun, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Çevre Yolu'ndaki Çalışmalar Trafiği Kilitledi - Son Dakika

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