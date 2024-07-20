Samsun'da 1 Ton Kaçak Tütün ve 10 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

3.Sayfa

Samsun'da polis tarafından 1 ton 215 kilo kaçak tütün ve 10 bin sahte bandrollü makaron ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adreste yaptıkları aramada 10 bin adet sahte bandrollü boş makaron ve 1 ton 215 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - SAMSUN