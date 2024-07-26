Samsun'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.B., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şahıs, Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

26.07.2024 18:29
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Samsun'da hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. yakalandı. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan Y.B., Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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