Samsun'da 10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hırsızlık suçundan 10 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B. yakalandı. Adli işlemlerinin ardından tutuklanan Y.B., Ünye Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN