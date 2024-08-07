Samsun'da 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 kilo 55 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi tutuklandı.

07.08.2024 21:48
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 12 kilo 55 gram kubar esrarla ilgili 2 kişi daha tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri yaptıkları araştırma neticesinde F.S. (32) adlı kadın ile R.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yasa dışı ekim yaptığı bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahısların adreslerinde eş zamanlı yapılan aramada 12 kilo 55 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.S., 3 gün önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firarda olan U.B. jandarmanın takibi sonucu Vezirköprü ilçesinde, R.Ç. ise İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 12 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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