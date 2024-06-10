Samsun'da 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 12 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yaklaşık 10 ay önce yakalama kararı çıkan, kasten yaralama ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından toplamda 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan E. E. (45), Gazipaşa Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN