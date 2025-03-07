Samsun'da 170 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Jandarmanın ele geçirdiği 170 bin uyuşturucu hapla ilgili 2 kişi daha tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da jandarmanın takibi sonucu ele geçen 170 bin 755 adet sentetik ecza ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 yaşındaki H.K. ve V.K. isimli ikiz kardeşlerin il dışından yüklü miktarda uyuşturucu hap getirerek piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda kolilerde bulunan plastik kutular içinde 170 bin 755 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ikiz kardeşler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 26 Şubat'ta Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren ikizlerden V.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.K. ise yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla bağlantıları oldukları tespit edilen C.Y. ve B.C.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 2 kişi bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.