Samsun'da 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Samsun'da narkotik polisi tatafından bir araçta yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde E.K. isimli şahsın aracında arama yaptı. Yapılan aramada iki parça halinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. E.K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN