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Samsun'da 201 Motosiklet Sürücüsüne Eğitim Semineri Verildi - Son Dakika
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Samsun'da 201 Motosiklet Sürücüsüne Eğitim Semineri Verildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında, 201 motosiklet sürücüsüne güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgilendirici seminer verildi. Seminerde, motosikletlerin fark edilip saygı gösterilmesi, trafik kazalarını önlemek için yapılması gerekenler anlatıldı.

Samsun\'da 201 Motosiklet Sürücüsüne Eğitim Semineri Verildi
05.01.2024 - 18:03,  Güncelleme: 18:12
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Samsun'da polis ekipleri tarafından toplamda 201 motosiklet sürücüsüne eğitim semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı TÜİK verilerine göre her ölümlü trafik kazasına karışan 321 bin 485 taşıttan yüzde 22.2'sinin motosiklet olduğu belirtildi. Açıklamada, trafik kaza oranlarının düşürülmesine yönelik gerekli polisiye tedbirlerinin alınsa da sürücülerin de trafik kurallarına riayet etmesi ve sürücülerin birbirlerine karşı saygılı olması gerektiğine dikkat çekildi.

Bu çerçevede Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında alanında uzman güvenli sürüş teknikleri uzmanı tarafından motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirici seminer verildi. İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda 2 gün boyunca devam eden seminerde, trafikte motosikletlerin fark edilip saygı gösterilmesi, motosikletlerin de bir taşıt olduğu ve üzerinde can taşıdığı konularında farkındalık oluşturmak, trafik kazalarını önlemek, kural ihlallerini azaltmak için yapılması gerekenlere anlatıldı. Seminere ilde bulunan motosiklet dernekleri ile kulüplerinden toplamda 201 motosiklet sürücüsünün katıldığı seminerde katılımcılara Cumhuriyet'in 100. yıl logolu boyunluk, kura ile 10 motosiklet sürücüsüne de kask hediye edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 201 Motosiklet Sürücüsüne Eğitim Semineri Verildi - Son Dakika


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