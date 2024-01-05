Samsun\'da 201 Motosiklet Sürücüsüne Eğitim Semineri Verildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından toplamda 201 motosiklet sürücüsüne eğitim semineri verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan açıklamada, 2022 yılı TÜİK verilerine göre her ölümlü trafik kazasına karışan 321 bin 485 taşıttan yüzde 22.2'sinin motosiklet olduğu belirtildi. Açıklamada, trafik kaza oranlarının düşürülmesine yönelik gerekli polisiye tedbirlerinin alınsa da sürücülerin de trafik kurallarına riayet etmesi ve sürücülerin birbirlerine karşı saygılı olması gerektiğine dikkat çekildi.

Bu çerçevede Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bu Yolda Hep Birlikteyiz' projesi kapsamında alanında uzman güvenli sürüş teknikleri uzmanı tarafından motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirici seminer verildi. İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda 2 gün boyunca devam eden seminerde, trafikte motosikletlerin fark edilip saygı gösterilmesi, motosikletlerin de bir taşıt olduğu ve üzerinde can taşıdığı konularında farkındalık oluşturmak, trafik kazalarını önlemek, kural ihlallerini azaltmak için yapılması gerekenlere anlatıldı. Seminere ilde bulunan motosiklet dernekleri ile kulüplerinden toplamda 201 motosiklet sürücüsünün katıldığı seminerde katılımcılara Cumhuriyet'in 100. yıl logolu boyunluk, kura ile 10 motosiklet sürücüsüne de kask hediye edildi. - SAMSUN