Samsun\'da 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve güveni kötüye kullanmak" suçlarından 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.E., İlkadım ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevinde teslim edildi.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - SAMSUN