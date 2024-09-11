23 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı

Samsun'da 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan G.Ş.'yi Atakum ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan G.Ş. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
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