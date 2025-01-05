Samsun'da 250 Kilo Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi

Samsun'da 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi
SAMSUN - Samsun'da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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