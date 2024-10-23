Samsun'da 3.300 Uyuşturucu Hapla İki Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da 3.300 Uyuşturucu Hapla İki Tutuklama

Samsun\'da 3.300 Uyuşturucu Hapla İki Tutuklama

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3.300 extacy hapla yakalanan iki kişi tutuklandı.

23.10.2024 17:05
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Samsun'da 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. E.K. ve R.Ö.'nün ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 300 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve R.Ö. gözaltına alındı. 2 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K. ve R.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 3.300 Uyuşturucu Hapla İki Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 3.300 Uyuşturucu Hapla İki Tutuklama - Son Dakika
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