Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Samsun\'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Samsun-Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Beylerce mevkiindeki trafik ışıklarında meydana gelen kazada, 55 RT 004 plakalı otomobil ile 55 AJC 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazaya, 52 HA 757 plakalı otomobil de karıştı. Kazada, Enes B., Armağan G., Ahmet K.M., Umut E.A. ve Hanife C. yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.03.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu karayolu üzeri Çarşamba ilçesi Beylerce mevkiindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes B. (23) idaresindeki 55 RT 004 plakalı otomobil ile Armağan G.'nin (34) kullandığı 55 AJC 091 plakalı otomobil çarpıştı. Ahmet K.M. yönetimindeki 52 HA 757 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Çarpışma sonucu otomobil sürücüleri Enes B. (21), Armağan G. (34), Ahmet K.M. (26) ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Umut E.A. (21), Hanife C. (48) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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