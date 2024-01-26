Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Samsun- Ankara karayolu Çakallı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Niyazi K. idaresindeki 61 AFB 047 plakalı otomobil, Çakallı rampasından aşağı inerken yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Arkadan gelen Kazım Ş. idaresindeki 52 PL 355 otomobil, 61 AFB 047 plakalı araca çarparken, Yaşar K.'nin kullandığı 55 AKN 953 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Maddi hasarla atlatılan zincirlemeye kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN