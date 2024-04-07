Samsun\'da 3. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

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Samsun'da 3. katın balkon penceresinden düşen genç kız ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nişanlı olduğu öğrenilen ve babaannesi ile birlikte yaşayan Kader D. (26), 3. kattaki balkon penceresinden aşağı düştü. Ağır yaralanan genç kız, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN