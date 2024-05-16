Samsun'da aracında 3 kilo esrar ele geçirilen kadın tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da aracında 3 kilo esrar ele geçirilen kadın tutuklandı

Samsun\'da aracında 3 kilo esrar ele geçirilen kadın tutuklandı

Samsun'da İstanbul'dan Ordu'ya giden bir kadının aracında yapılan aramada 3 kilo esrar ele geçirildi. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

16.05.2024 15:56
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Samsun'da aracında 3 kilo esrar ele geçirilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya giden Y.B.(54) adlı kadın, Samsun girişinde durdurularak arama yapılan aracında 3 kilo esrar ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, Ordu, Narkotik Suçlar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da aracında 3 kilo esrar ele geçirilen kadın tutuklandı - Son Dakika

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