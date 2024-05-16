Samsun\'da aracında 3 kilo esrar ele geçirilen kadın tutuklandı

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Samsun'da aracında 3 kilo esrar ele geçirilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'ya giden Y.B.(54) adlı kadın, Samsun girişinde durdurularak arama yapılan aracında 3 kilo esrar ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.B. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN