Samsun\'da 3 tekerli bisiklet ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da hasta olan eşini hastaneye götüren yaşlı adam ve eşi, içinde bulundukları 3 tekerli bisikletin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran Mezarlığı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Hayrettin Şen (63), hasta olan eşi Fatma Şen (69) ile birlikte 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile hastaneye giderken, Mustafa Kaya yönetimindeki 55 EJ 194 plakalı ambulans ile çarpıştılar. Kazada, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet yol ortasına devrildi. Yaralanan Hayrettin Şen ve hasta olan eşi Fatma Şen, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN