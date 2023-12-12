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Samsun'da 3 tekerli bisiklet ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da 3 tekerli bisiklet ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hasta olan eşini hastaneye götüren yaşlı adam ve eşi, içinde bulundukları 3 tekerli bisikletin ambulansla çarpışması sonucu yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da 3 tekerli bisiklet ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı
12.12.2023 - 13:53,  Güncelleme: 13:58
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Samsun'da hasta olan eşini hastaneye götüren yaşlı adam ve eşi, içinde bulundukları 3 tekerli bisikletin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Kıran Mezarlığı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bedensel engelli Hayrettin Şen (63), hasta olan eşi Fatma Şen (69) ile birlikte 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile hastaneye giderken, Mustafa Kaya yönetimindeki 55 EJ 194 plakalı ambulans ile çarpıştılar. Kazada, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet yol ortasına devrildi. Yaralanan Hayrettin Şen ve hasta olan eşi Fatma Şen, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da 3 tekerli bisiklet ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da 3 tekerli bisiklet ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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