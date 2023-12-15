Samsun\'da 33 kişi gözaltına alındı, 19 silah ve 27 kesici alet ele geçirildi

Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 33 kişi ile birlikte 19 silah ve 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, 8 ay 22 günden 6 yıl 3'aya kadar hapis cezası bulunan 4 kişi ile birlikte aranan 33 kişi yakalandı. Yakalanan aranan şahıslar ile birlikte, 14 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 27 adet kesici/delici alet elde edildi. - SAMSUN